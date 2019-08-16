وفاة مدير مهرجان قرطاج نجيب عياد

ونجيب عياد الذي ولد في 13 كانون الأوّل/ديسمبر من العام 1953، منتج وأستاذ في الأدب الفرنسي عمل صحفيًا وناقدًا سينمائيًا بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوًا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة التونسية، حيث كان المنتج التنفيذي لعشرة أفلام قصيرة وطويلة.
وفي العام 1998، أسس عياد شركة الضفاف ومن أفلامها ”أوديسه“ الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و“ملائكة الشيطان“ الذي أخرجه أحمد بولان سنة 2007، وقد أنتجت الشركة أيضًا مسلسلات تلفزيونية.
وترأس نجيب عياد العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية سنة 2018، قبل أن يعاد تعيينه للمرة الثالثة على التوالي على رأس دورة مهرجان قرطاج السينمائية، المقرر تنظيمها من 2 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
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