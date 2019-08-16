الإصابة تضرب هازارد وتغيبه عن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

وقال بيان رسمي لنادي ريال مدريد إن النجم البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مباراة سلتا فيغو، بداعي الإصابة في الفخذ الأيسر، دون أن يتم الكشف عن الفترة التي سيغيبها عن الملاعب.
وأشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية إلى أن هازارد يمكن أن يغيب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
وأكد بيان ريال مدريد أن هازارد، 28 عامًا، سيجري المزيد من الفحوص الطبية قبل الإعلان الرسمي عن فترة غيابه.
وأكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة سيلتا فيغو، في افتتاح مباريات النادي الملكي في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، غدًا السبت.
وقال زيدان: ”نريد أن نبدأ الموسم الآن، نفكر في بداية الليغا، نحن سعداء بأن المسابقة ستبدأ“
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