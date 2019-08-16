موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

سيسعى الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز إلى تخطي عقبة بيراميدز، الذي انتصر عليه في الدوري ذهابًا وإيابًا، عندما يلتقيان في دور الـ16 لكأس مصر لكرة القدم غدًا السبت.

ويخوض الفريقان مباراة مؤجلة من دور الـ16 للمسابقة والفائز منهما سيواجه حرس الحدود في دور الـ8

وأعلن الجهاز الفني للأهلي، الساعي لحصد الثنائية المحلية، بقيادة مارتن لاسارتي القادم من أوروغواي استعداد الفريق لتعويض خسارته مرتين أمام بيراميدز في الدوري وهو ما لم يحققه أي فريق آخر أمام بطل الدوري.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن لاسارتي قوله: ”الأهلي لا يعرف إلا الانتصارات ومن أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات. التركيز مطلوب واستغلال الفرص مهم للغاية بجانب الحذر الشديد من الهجمات المرتدة للمنافس“.

وأطمأن الجهاز الطبي للأهلي على جاهزية الظهير الأيسر التونسي علي معلول ورامي ربيعة بعد مشاركة قوية في التدريبات.

وفي المقابل قال الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز: ”مواجهة الأهلي في البطولة المحلية الثانية تختلف عن مواجهة بيراميدز أمام بطل الكونغو (في كأس الاتحاد الأفريقي) لفارق الخبرات التي تصب لصالح الأهلي“.

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وأضاف ”مباراة الكأس لها أهمية خاصة لدي ولدى اللاعبين خاصة أنها تأتى أمام فريق كبير بحجم الأهلي يسعى للفوز باللقب. عازمون على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية في ظل وجود جميع مقومات الفوز بالبطولة وليس المباراة فقط“.

ويغيب عن بيراميدز صانع اللعب محمد فاروق بسبب معاناته من الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا السبت، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة ON SPORT.