صلاح ادريس يعلق علي خبر إنضمام كابتن الهلال (بشة ) للاهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشاد الأرباب صلاح ادريس راعي فريق الأهلي شندي بخطوة انضمام كابتن السودان والهلال السابق محمد احمد بشير بشه الي نادي الأهلي شندي موضحا ان الحديث عن بشه يطول ويطول كاشفا عن انه دعم الخطوة لانها سوف تفيد الكابتن بشة والأهلي شندي وأضاف ان معاصره الكابتن بشه لعدد كبير من المدربين سوف يكون بمثابة أولي خطوات

النجاح اليه وقال الأرباب الذي كان يتحدث الي (سودانا فوق) اليوم الجمعة ان العلاقة الجيدة بين المدير الفني محمد عبد الله مازدا سوف يكون لها فعاليه كبيره في مشوار الفريق افريقيا ومحليا ،وكان الصحيفة قد انفردت أمس بخبر انضمام بشة الي الجهاز الفني للاهلي شندي محللا.