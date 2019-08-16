أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط في أمريكا في 2019 وترفعها لعام 2020

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الجمعة، في تقريرها لشهر أغسطس/ آب، خفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2019 بـ60 ألف برميل يوميا، حتى 1.31 مليون برميل، وزيادة توقعاتها لعام 2020 بـ30 ألف برميل يوميا، حتى 1.24 مليون برميل.

وبحسب التقرير، سيبلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة في العام الجاري 12.3 مليون برميل يومياً، أما في عام 2020 – 13.54 مليون برميل. وتواصل توقعات "أوبك" تثبيت انخفاض سرعة نمو إنتاج النفط الأميركي في العام القادم.

وبلغ إنتاج دول "أوبك" في يوليو/ تموز الماضي، 43.85 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 200 ألف برميل يوميا بحلول يونيو/ حزيران.

يذكر أن بلدان "أوبك+" كانت قد وافقت في أوائل يوليو الماضي، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس/ آذار 2020 .

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يناير/ كانون الأول عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وتقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" – بما قدره 400 ألف برميل يوميا.

ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018.