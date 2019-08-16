روسيا تحقق مليار دولار إيرادات نفطية إضافية بسبب ”العقوبات الأمريكية“

كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية اليوم الجمعة، عن أن شركات النفط الروسية حققت إيرادات إضافية بنحو مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط في إيران وفنزويلا.

ووفق تقديرات بلومبيرغ، فإن العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وتموز/يوليو 2019.

وأدى فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا إلى زيادة الطلب على النفط الخام الروسي (مزيج الأورال)، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي.

وكثفت الولايات المتحدة عقوباتها على شركات نفطية في فنزويلا خلال العام الجاري، إضافة إلى فرض قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في البلاد.

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والحزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واستهدفت صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

ومنتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض سعر برميل النفط من خام الأورال الروسي، إلى 66.9 دولار في 2019، مقابل 69.6 دولار في 2018.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.148 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، مقابل 11.155 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.