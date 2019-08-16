تشكيل الزمالك المتوقع ضد ديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الزمالك وديكاداها، اليوم الجمعة، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.
وتنقل المباراة على قناة ”أون سبورت“ على النايل سات
ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: حمدي النقاز، محمود الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.
الوسط: محمد حسن، محمود عبدالعزيز، كريم بامبو، أوباما، أشرف بن شرقي.
الهجوم: عمر السعيد.
وتقام مباراة الإياب في مصر أيضًا، مطلع الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الناديين على ذلك.
يشار إلى أن نادي الزمالك يملك 5 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، لكن آخرها كان العام 2002.
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