يتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس، البالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة نفط طاقتها 300 ألف برميل يوميًا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويًا في ولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وأُغلق المشروع المعروف في الأصل باسم ”رابيد“ أو مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، في أبريل نيسان بعد حريق تسبب في تضرر وحدة إزالة الكبريت.
وأضاف المصدران، أنه ”كان من المقرر استئناف التشغيل الشهر الماضي، لكن تم تأجيله إلى أغسطس آب“، وقالا ”إنه كان من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات في وحدة إزالة الكبريت أشهرًا، لذا عدلت المصفاة نوع الخام الذي تعالجه إلى النفط منخفض الكبريت، مثل خام مربان الذي تنتجه من أبوظبي“.
وتظهر بيانات رفينيتيف، أن الطلب القوي للمصفاة على خام مربان دفع واردات ماليزيا من النفط، لتقفز بنحو 4.6 مليون برميل في يونيو حزيران ويوليو تموز.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو وبتروناس تستأنفان العمل في وحدة تقطير خام بمصفاة مشتركة في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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