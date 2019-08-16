إصابة مستوطنين ومقتل منفذ عملية الدهس في مستوطنة غوش عتصيون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فلسطينيا قتل أثناء محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مفترق غوش عتصيون بالضفة الغربية.

وأكد موقع "يديعوت أحرونوت" إصابة مستوطن بجروح خطيرة، فيما أصيبت مستوطنة أخرى بجروح متوسطة جراء العملية.

وقال متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن شرطيا بلباس مدني أطلق النار على السائق من مسافة قصيرة جدا بعد عملية الدهس، مضيفا أن المستوطن المصاب يبلغ 17 سنة، في حين يبلغ عمر المستوطنة 19 سنة.

وردّا على العملية، أغلق الجيش الإسرائيلي عددا من المداخل القريبة من محافظة بيت لحم.