الهلال الابيض يواجه الفلاح ويعين هاشم النضر مديرا للكرة

الخليج 365 : من المتوقع ان يخوض الهلال الابيض اول مبارياته مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز بنظامه القديم حينما يحل ضيفا على الفلاح عطبرة الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز الى ذلك اعلن نادي هلال التبلدي عن تعين الكابتن هشام النضر نجم الاهلي العاصمي الاسبق مديرا للكرة بالنادي واشاد الخبير شرف الدين احمد موسى بالنضر في حديثه للمجلة وقال انه احد ابناءه المميزين مؤكدا بانه خيار موفق لادارة الفريق. المادة السابقة بشه ينضم للجهاز الفني للاهلي شندي المقالة القادمة المريخ يحدد موعد مباراة الشبيبة بالقلعة الحمراء

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