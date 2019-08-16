بشه ينضم للجهاز الفني للاهلي شندي

الخليج 365 : انضم الكابتن محمد احمد بشير بشه الى الجهاز الفني للاهلي شندي والعمل مع الطاقم الحالي بقيادة الكابتن مازدا وذلك بعد الحصول على شهادة دولية من المجر .وكان بشه قد خاض تجربة في الميادين مع نادي الهلال وتوج فيها بالبطولات المحلية ووصل مع ناديه الى مراحل متأخرة في بطولات الكاف وكان قريبا من التتويج ببطولة افريقيا اكثر من مرة لكن سوء الطالع قد حرمه من الفرحة مع ناديه الهلال ليعتزل كرة القدم ويتجه الى التدريب.

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