الشرطة تعثر على صاحب دكان قتيلاً بالصالحة

التاريخ: 16-أغسطس-2019
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تحقق شرطة الصالحة في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة (130) من القانون الجنائي، قامت على إثرها الشرطة بإيفاد عربة مسرح الحادث، التي قام أفرادها برفع البصمات وتصوير الجثمان ونقله إلى المشرحة، لتحديد أسباب الوفاة.
ومن خلال المعاينات الأولية بحسب صحيفة الدار، اتضح بأن التاجر تعرض لعدة طعنات أدت إلى وفاته، قام على إثرها الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة بالنزيف الحاد نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين، وكلف أفراد المباحث بجمع المعلومات عن الحادثة للوصول إلى الجناة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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