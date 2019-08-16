بسبب الأمطار.. انهيار منزل على مواطن وخروجه بأعجوبة

التاريخ: 16-أغسطس-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة Advertisements لا يزال آدم أبو الذي انهار منزله عليه بالحاج يوسف يتلقى العلاج من الإصابة التي ألمت به، نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية الخرطوم ،حيث قام الأطباء بمستشفى بحري وحدة الطوارئ والإصابات بعمل اللازم لإنقاذ حياة آدم جراء سقوط غرفته عليه، وبدأت حالته الصحية تتحسن بفضل المتابعة من قبل الأطباء بمستشفى بحري وحدة الإصابات والطوارئ وقد شكر صاحب المنزل المنهار أسرة مستشفى بحري وبالأخص وحدة الإصابات والطوارئ، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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