سرقة (166) جوال جنزبيل من أحد المخازن

تمكنت شرطة رئاسة أم درمان بقيادة مدير شرطة المحلية الدكتور علاء الدين السنهوري، ترافقهم شعبة مباحث الصناعات من استرداد جنزبيل مسروق بقيمة (1.230.000) جنيه “مليار ومائتين وثلاثين ألف جنيه” من أحد المخازن بالمنطقة الصناعية بأم درمان، حيث قام المتهم ومعه آخرين بنسخ مفاتيح المخازن التابعة للشاب عاصم، وبدأ في سرقة جوالات الجنزبيل ليلاً بسعر (8) ألف جنيه للجوال وبلغ عدد الجوالات المسروقة (166) جوالاً.

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وبإشراف تام من مدير شرطة رئاسة أم درمان بحسب صحيفة الدار، تمكنت شعبة المباحث من القبض على عدد من المتهمين وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (174) السرقة، فيما تسعى شعبة المباحث للوصول للعقل المدبر المتهم الحقيقي الذي قام بنسخ المفاتيح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)