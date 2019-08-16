غرق طفل في مياه السيول والفيضانات

التاريخ: 16-أغسطس-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة Advertisements تلقت شرطة غرب الحارات برئاسة العقيد صلاح نجم الدين بلاغ بغرق طفل لم يتجاوز عمره الأربعة عشر ربيعاً، في مياه السيول والفيضانات في الثورة غرب الحارات الحارة (42). عندها باشرت الشرطة عملها الميداني، وتم تدوين بلاغ تحت المادة (51) إجراءات، بقسم شرطة غرب الحارات، وبأورنيك (8) تم نقل جثمان الطفل لمشرحة أم درمان، وفي موكب حزين قامت أسرة الطفل باستلام جثمان ابنهم المتوفي غرقاً، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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