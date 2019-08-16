اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شعبة المباحث بأم درمان تضبط عربة مسروقة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 16-أغسطس-2019

34 مشاهدة

شعبة المباحث بأم درمان تضبط عربة مسروقة

تمكنت شعبة المباحث بالأوسط أم درمان من ضبط عربة مسروقة في أول أيام العيد، حيث قام المتهم بسرقة إطار العربة الأسبير والبطارية واختفى عن الأنظار، وعندها تم سحب العربة إلى قسم شرطة الأوسط أم درمان، حيث حضر صاحب العربة وتعرف على عربته المسروقة.

Advertisements

وبعد عمل الإجراءات القانونية اللازمة قام رئيس شرطة قسم الأوسط أم درمان العقيد علي جارو بتسليم العربة المسروقة لصاحبها، بعد مخاطبة صاحب العربة للنيابة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المباحث بأم درمان تضبط عربة مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا