شعبة المباحث بأم درمان تضبط عربة مسروقة

تمكنت شعبة المباحث بالأوسط أم درمان من ضبط عربة مسروقة في أول أيام العيد، حيث قام المتهم بسرقة إطار العربة الأسبير والبطارية واختفى عن الأنظار، وعندها تم سحب العربة إلى قسم شرطة الأوسط أم درمان، حيث حضر صاحب العربة وتعرف على عربته المسروقة.

Advertisements

وبعد عمل الإجراءات القانونية اللازمة قام رئيس شرطة قسم الأوسط أم درمان العقيد علي جارو بتسليم العربة المسروقة لصاحبها، بعد مخاطبة صاحب العربة للنيابة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)