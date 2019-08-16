شعبة المباحث بأم درمان تضبط عربة مسروقة

التاريخ: 16-أغسطس-2019
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تمكنت شعبة المباحث بالأوسط أم درمان من ضبط عربة مسروقة في أول أيام العيد، حيث قام المتهم بسرقة إطار العربة الأسبير والبطارية واختفى عن الأنظار، وعندها تم سحب العربة إلى قسم شرطة الأوسط أم درمان، حيث حضر صاحب العربة وتعرف على عربته المسروقة.
وبعد عمل الإجراءات القانونية اللازمة قام رئيس شرطة قسم الأوسط أم درمان العقيد علي جارو بتسليم العربة المسروقة لصاحبها، بعد مخاطبة صاحب العربة للنيابة، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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