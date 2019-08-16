شاب يلقي مصرعه برصاصة

التاريخ: 16-أغسطس-2019
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دونت شرطة الثورة جنوب بلاغاً تحت المادة (130) من القانون الجنائي في مواجهة أحد المتهمين، وذلك لقيامه بإطلاق رصاصة في مواجهة المجني عليه الذي يبلغ من العمر حوالي الثمانية عشر عاماً، لتجرى محاولات لإسعافه إلا أن روحه فاضت إلى بارئها ليتوفى إلى رحمة مولاه، وقامت الشرطة على إثره ذلك بتحويل الجثمان للمشرحة، ليقوم الطبيب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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