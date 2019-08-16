غرق طفلة في سابت تانك باللاماب

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استقبلت مشرحة بشائر بالأمس جثة لطفلة في حوالي العاشرة من العمر، وذلك على إثر غرقها في سابت تانك بمنطقة اللاماب. وكانت الطفلة قد سقطت داخل السابت تانك وأطلقت صرخة هرع على إثرها عدد من أفراد المنزل ليقوموا بالاتصال بشرطة الدفاع المدني التي قامت باستخراج جثمان الطفلة التي توفيت في الحال، ليتم إخطار النيابة التي أمرت بتحويل الجثمان إلى مشرحة بشائر، التي يشرف عليها الأطباء الشرعيين، البروف عقيل النور سوار الدهب والدكتور صابر مكي ليقوما بتسليم الجثمان لأسرتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)