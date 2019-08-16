وفاة راعي وإصابة زميله ونهب (300) خروفاً

التاريخ: 16-أغسطس-2019
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أسعف إلى حوادث بحري من منطقة الدمازين المصاب أحمد الهادي عيسى وذلك على إثر إصابته بطلقات نارية في يده وقدمه، بينما توفى زميله أبكر محمد نتيجة إصابته بطلقات الرصاص، ونهب ثلاثمائة خروف كانوا يرعون بها.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة، إلى تواجد الشاب أحمد وزميله بمواشيهم في الخلاء بجنوب الدمازين، وأثناء رعيهم أطلق عليهم عدد من الجناة وابلاً من الرصاص، وتمكنوا من نهبهم المواشي، وتمكن بعض الرعاة القريبين من موقع الحادث من حملهم إلى منطقة الدمازين، وتدوين بلاغ بالحادثة، وتسليم جثمان المتوفي لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية، بينما حجز الشاب المصاب لتلقي العلاج والمتابعة، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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