بالإجماع رسمياً.. حمدوك رئيساً لمجلس الوزراء

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن ترحيبه باختيار عبد الله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، مؤكداً تقديمه كل الدعم اللازم، بجانب الدور الرقابي خلال الفترة نحو التحول اديمقراطي.

وقال التجمع بحسب الصفحة الرسمية “الخميس” إن حمدوك سيتولى المهمة في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ البلاد، والتي يترقبها الشعب السوداني الثائر بأمل.

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أمس الخميس، وبحسب صحيفة الدار، اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولي الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وجدد التجمع عزمه المضي على خط الثوار وعدم التهاون في أي من الأهداف حتى تحقيق كافة المطالب التي جاءت من أجلها الثورة. وينتظر أن يتم السبت المقبل توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إعلان الوثيقة الدستورية بحضور إقليمي ودولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)