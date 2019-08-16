عرمان يدعو الثورية واصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري……

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان قادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري والعمل في هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.

ووفق بيان داخلي أشار ياسر إلى تلقيهم دعوة للمشاركة في الاحتفال، وتلقي دعوة أخرى من أحد رؤساء الدول لمرافقته للخرطوم.

وطبقًا للبيان يجري رئيس الحركة الاتصالات والترتيبات لإرسال وفد برئاسة الأمين العام وآخرين إذا مضت الترتيبات وفق ما هو مخطط له، وأضاف: علينا أن نحتفل بالتوقيع وأن نذكر الناس بشعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة. والثورة) كما يجب أن تغير الأفكار والمفاهيم أولاً.

ووفقا للبيان ستقوم قيادة الحركة الشعبية مرة أخرى بإرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم للعمل في ثلاث جبهات أولها تحقيق السلام وبناء الحركة الشعبية في وسط الجماهير وثالثها ترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم السماح لدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وانجاح مهام الفترة الانتقالية، على حد تعبير البيان.

وطالب عرمان بتفويت الفرصة على الدولة العميقة ومن يقفون خلفها ضد السلام العادل والشامل وضد بناء دولة المواطنة داعياً إلى أخذ الفرصة التي وفرتها الثورة بقوة لتصفية الدولة العميقة.

ووجه عرمان الدعوة لقادة الحركة الشعبية وأصدقائها.