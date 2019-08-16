هيئة محاميي دارفور تطالب بكشف المعايير التي تم بها اختيار مرشحي...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالبت هيئة محاميي دارفور بضرورة عرض اسماء المرشحين ونشرها للجمهور قبل رفعها لإجازتها وإعتمادها، إستيفاءً للشروط المنصوص عليها في الإتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. واعلنت الهيئة في بيان لها انها بصدد تقديم خطاب لسكرتارية اللجنة التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير تطالبها فيه بالكشف عن عضويتها للرأي العام والمعايير التي ستتبعها لاختيار المرشحين لشغل المناصب الدستورية في الحكومة المرتقبة.وذكرت الهيئة في بيان لها بأنها في حال عدم إستجابة السكرتارية لطلبها، فإنها ستتقدم بطعون فى الأسماء المرشحة غير المستوفية للشروط، وفى أعمال السكرتارية، لدى المحكمة المختصة تحقيقاً للمصلحة العامة فى الدولة.وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري، يسبقه تسمية رئيس الوزراء يوم (20) وأعضاء المجلس السيادي وحل المجلس العسكري يوم بعد غد الاحد.
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