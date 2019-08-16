الفنانة شهد أمبابي: أحب الفن التشكيلي وأجيد الغناء الكورالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت الفنانة (شهد أمبابي) أن الفن التشكيلي مزدهر في السودان ويحظى باهتمام كبير من واقع حرص الأسر على تزيين المنازل باللوحات المختلفة، مشيرة إلى تطور الفن التشكيلي إلى الحوائط الخارجية للمنازل والبوابات، تأكيداً على رهافة ذوق المجتمع السوداني العاشق للفنون بأنواعها المختلفة.

وقالت شهد خلال استضافتها على قناة “النيل الأزرق” أنها تجيد فن الرسم التشكيلي وتحديداً (السريالي) لأنه يبني على الخيال وهو نوع يحمل دلائل عميقة ومعبرة لذلك فهو الأكثر انتشاراً، وأشارت إلى أنها طرقت مجال تصميم الثياب السودانية وتميل لتصميم الأشكال المركبة بعيداً عن التقليدية والتكرار.

وقالت الفنانة بحسب صحيفة الدار، أنها مهتمة أيضاً بفن الغناء وسبق أن شارك في مسابقة خاصة بالغناء الكورالي بجامعة السودان وحازت على جائزة، مؤكدة أن تعدد الفنون موهبة من الله لكنها تحرص على الاهتمام بالفن التشكيلي أكثر وتخطط لتنظيم معرض خارج السودان.