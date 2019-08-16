الهادي الجبل: هذا شرطي الوحيد لترديد الشباب أغنياتي

الخليج 365 :

فاجأ الفنان الهادي حامد ود الجبل جمهوره بتقديم أغنية (ميلادك أشرق يا وطن) خلال استضافته على قناة النيل الأزرق أمس الأول، وقال ود الجبل أنه قدم هذه الأغنية لأول مرة في انتفاضة 1985 ومن غرائب الأمور أن يقدمها عقب انتفاضة أبريل 2019 الحالية.

وقال أن الفنون عانت كثيراً خلال العهد السابق بسبب التضييق على المبدعين وعدم الاهتمام بالثقافة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة يجب أن تشهد حراكاً فنياً مكثفاً بعد أن ألهمت الثورة المبدعين ودفعتهم لتقديم الأعمال الوطنية المختلفة.

وقال الهادي بحسب صحيفة الدار، أنه لا يمانع من ترديد الشباب لأغنياته بشرط تجويد الأداء وعدم تشويه الأغنيات، وأضاف أن الراحل محمود عبد العزيز أجاد تقديم أغنياته بصورة رائعة لأنه فنان متمكن وصاحب قدرات عالية.