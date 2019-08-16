وليد زاكي الدين : هذه أسباب انتشار الأغنية السودانية خارجياً

الخليج 365 :

أكد الفنان وليد زاكي الدين أن السودان موعود بنقلة كبيرة على مستوى الإنسان والحرية والعيش الكريم، آملاً أن تشهد الفترة القادمة حراكاً فنياً وثقافياً مكثفاً يعيد للسودان مكانته كدولة غنية بالإبداع والمبدعين.

وقال زاكي الدين لدى حديثه لقناة النيل الأزرق، أن الاهتمام بالثقافة والمهرجانات أسهم في رفعة وتقدم بلاد كثيرة وأصبحت لها مكانتها، مؤكداً أن فن الغناء يعتبر لسان حال البلاد التي تنشد التقدم.

وقال وليد بحسب صحيفة الدار، أن الأغنية السودانية استطاعت أن تخرج للعالم العربي والإفريقي قبل أكثر من (40) عاماً، لأن وقتها كانت هناك مهرجانات الثقافة وكانت هناك بعثات فنية تجوب العالم بانتظام، فانتشر الفن السوداني بفضل مجهودات الأساتذة سيد خليفة وأحمد المصطفى وإبراهيم عوض.