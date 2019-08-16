تشكيليون يعيدون رسم الجداريات في محيط القيادة والجامعة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت مجموعة من التشكيلين السودانيين إعادة رسم وتلوين محيط القيادة العامة وجامعة الخرطوم واستعادة الجداريات النابضة بروح ثورة ديسمبر وشهدائها الأماجد يوم السبت 17 أغسطس، بالتزامن مع التوقيع على الوثيقتين السياسية والدستورية في قاعة الصداقة بحضور عدد منرؤساء دول الجوار.
دعت المجموعة التشكيليات والتشكيليين إلى التجمع في الساعة 12 ظهراً، بشارع الجامعة جوار دار عزة للنشر.
واتفقت قوى إعلان الحرية مع المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في 4 أغسطس، وسبقه اتفاق على الوثيقة السياسية في 17 يوليو 2019، وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش في 3 يونيو وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة ويشكل المجلس العسكري عقب ستة أيام من الإعتصام الذي بدأ في السادس من أبريل. وإنطلقت مظاهرات في السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.
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