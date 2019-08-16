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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفت الفنانة الشابة رؤي محمد نعيم سعد تأثرها نفسيا بالتعليقات السلبية التي انتقدتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السروال الشهير الذي ظهرت به حيث اطلق عليها الكثيرون لقب (أم سروال) وذكرت بان هذه التعليقات السلبية لم تهز فيها شعرة قائلة: (انا الانتقادات الحصلت دي ما هزت فيني شعرة) .
وأوضحت رؤي بانها واجهت مثل هذه التعليقات داخل اسرتها مضيفة ان والدها المخرج المسرحي الكبير محمد نعيم سعد دائما ما يمازحها بهذا اللقب حيث قالت: ( انا ابوي في البيت بجي مارة بقول لي اوووه ام تكة يشاغلني كدة معقول نفسيات نحن اكبر من كدا).
كانت هذه تفاصيل خبر رؤى محمد نعيم: انتقادات (السروال) لم تهز في شعرة وأبوي في البيت يطلق علي (أم تكة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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