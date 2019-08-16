الهلال يقصّ شريط الممتاز أمام الرابطة عصر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينطلق عصر اليوم”الجمعة” موسم 2019 ـ 2020، بمواجهتين تجمع الأولى الرابطة كوستي بضيفها الهلال الخرطوم، فيما يستضيف استاد عطبرة لقاء الفلاّح وهلال الأبيض.

ويبحث الهلال الخرطوم الذي يحلّ ضيفًا على الرابطة كوستي عن استهلالية إيجابية في المشوار الطويل نحو استعادة لقب الدوري الممتاز الذي فقده لصالح المريخ في النسخة السابقة.

وسبقت المواجهة كثير من الإرهاصات بالتأجيل لارتباط الهلال بمباراةٍ صعبة على الصعيد العربي أمام الوصل الإماراتي غير أنّ اتحاد كرة القدم السوداني أمنّ على قيام اللقاء في موعده دون تحويلٍ أوّ تأجيل.

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وسيخوض الهلال اللقاء بتشكيلة أغلبها من الشباب بعدما غادرت الدفعة الأولى من الفريق إلى الإمارات مساء الخميس على أنّ تلحق بها الدفعة الثانية بعد نهاية اللقاء.

وسيبدأ “الأزرق” مشواره في البطولة العربية الثلاثاء القادم عندما يحلّ ضيفًا على الوصل الإماراتي.

على الجانب الآخر، يضع فريق الرابطة كوستي في باله ما تعرّض له في النسخة السابقة عندما كان الفريق قريبًا من وداع المنافسة، لذلك سيعمل على بداية مثالية تجنبّه المصير المجهول في النسخة الـ”25″.

وأعّد الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب فريقه على النحو الذي يمكّنه من تقديم المستوى الجيّد وتحقيق النتائج المثالية.