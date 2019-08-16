الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء القادم موعدًا لاستئناف الدراسة لكل المراحل”الأساس ـ الثانوي” بجميع ولايات السودان بعد توقفٍ دام لأسابيع.

وقالت الوزارة إنّ العام الدراسي سيجري وفق التقويم المخطط له سابقًا.

وأدّت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أبريل الماضي إلى توقف الدراسة عدّة مرات قبل أنّ تصدر الوزارة قرارًا باستئنافها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تعلن الثلاثاء القادم موعداً لإستئناف الدراسة بكافة المراحل الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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