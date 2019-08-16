عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية:

إكتمال كافة الترتيبات للاحتفال بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري

بالاسماء قوى التغيير تختار رئيس الحكومة الانتقالية ونائب رئيس الوزراء ورئيس القضاء

قوى التغيير ترشح حمدوك رئيساً للوزراء خلال الفترة الانتقالية و”الجبهة الثورية” تتحفظ

رئيس أركان الجيش السوداني: القوات المسلحة عصية على محاولات التشكيك

الجبهة الثورية تُعلن مقاطعتها حفل التوقيع بين المجلس وقوى التغيير

بعد تبني الجبهة الثورية خيار “المقاطعة”.. ياسر عرمان يدعو الحركة الشعبية وأصدقائها للمشاركة في حفل التوقيع

المعارضة السودانية ترشح رئيساً للوزراء

السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان… والسعودية ترسل الجبير

(الحرية والتغيير) تتوافق على تولي حمدا رئاسة مجلس الوزراء

الحرية والتغيير تعلن الاحتفال والتيار تودر برنامج التوقيع النهائي

واشنطن تمنع صلاح قوش وأسرته من دخول أمريكا

عبدالله حمدوك.. 4 معلومات عن رئيس وزراء السودان الجديد

أول تعليق من تركيا على اتفاق وثيقة الاعلان الدستوري بين قوى التغيير والعسكري

رئيس أركان الجيش السوداني: القوات المسلحة عصية على محاولات التشكيك

كشف حقيقة امتلاك بلاده قاعدة عسكرية في الجزيرة.. تصريحات هامة للسفير التركي في الخرطوم حول الاوضاع والفترة القادمة والعلاقات التركية السودانية

الأمم المتحدة تكشف عن نزوح المواطنين في مدينة مايوت بسبب اشتباكات

المجتمع المدني يطالب بمقعد في اجتماع أديس أبابا يدعو لحضور كير ومشار

تأجيل موعد أولى جلسات محاكمة البشير

مولود تشاووش: ندعم اتفاق”الوثيقة الدستورية” وتلقينا دعوة لمشاركة التوقيع النهائي

الهيئة القيادية للحرية والتغيير تسمي مساعدو النائب العام

تجمّع المهنيين السودانيين يعلن موقفه بشأن اختيار حمدوك

الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي وقوى التغيير تحدد أسمائها

قوى التغيير تتوافق على تسمية رئيس القضاء والنائب العام

مصادر تكشف اسماء اعضاء المجلس السيادي لقوى التغيير والمجلس العسكري ومرشح تجمع المهنيين

السودان.. ترجيح بتولي البرهان رئاسة المجلس السيادي

الإدارة الأمريكية تمنع قوش وعائلته من دخول أراضيها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قوى التغيير تتوافق على تسمية رئيس القضاء والنائب العام و(باج نيوز) يكشف الأسماء

الرئيس كير يلتقي رئيس حركة العدل والمساواة بجوبا

المجلس يحسم أسماء السيادي وقوى التغيير تحدد أسمائها اليوم

السودان.. “الحرية والتغيير” يبحث ترشيحات مجلس السيادة

غوتيريش و8 رؤساء لحضور توقيع اتفاق السودان

وزير الخارجية الأمريكي: نطالب بحكومة انتقالية مدنية في السودان

أمريكا تمنع دخول رئيس المخابرات السابق صلاح قوش إلى أراضيها

علي الحاج يهاجم الوثيقة الدستورية ويعلن عن تمزيقها وعدم الإلتزام بها

مقترح شراء طائرة خاصة للرئيس كير يواجه معارضة

جريدة بريطانية : خلال سبتمبر المقبل ماذا يتوقع من حكومة الكفاءات الانتقالية في السودان ؟

أمريكا تحظر دخول صلاح قوش لانتهاكه حقوق الإنسان بالسودان

بعد مباحثاتها مع الجبهة الثورية ..قوى التغيير توضح مصير التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية

حركة الاحتجاج السودانية تندد بمسح جداريات ترمز الى تحركها في مختلف أنحاء الخرطوم

عثمان ميرغني يكتب المنعطف الأهم للثورة السودانية

محمد حامد يكتب يوم السبت بالخرطوم سيكون يوم سعد لكثيريين ويوم حزن لاخرين

هيئة محامي دارفور تطالب قوى التغيير بنشر أسماء المرشحين

قوى التغيير تصدر بيانا رسميا حول مسار مفاوضاتها مع الجبهة الثورية

وفد من قوى التغيير يزور شنقل طوباي الأحد المقبل بعد مقتل 10 اشخاص

واشنطن تحظر دخول رئيس مخابرات السودان السابق

بخصوص إنهيار المفاوضات مع الجبهة الثورية وردآ علي البيان الذي هاجمت فيه قوي الحرية والتغيير بجارح العبارات

الإدارة الأمريكية تمنع قوش وعائلته من دخول أراضيها لانتهاكات في حقوق الإنسان

الحرية والتغيير: تشكيل السلطة الانتقالية خطوة أساسية وشرطًا لتحقيق السلام

عناوين إقتصادية:

اقتصادي سوداني يقترح فتح أبواب التمويل العقاري والسيارات لكافة الجمهور

عبد الله حمدوك.. خبير اقتصادي يقود أصعب مرحلة في السودان

عناوين قضايا وأحداث:

تأجيل محاكمة البشير من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجاري

ارتفاع ضحايا السيول إلى 46 شخصا وسط انهيار مئات المنازل

انهيار مئات المنازل بولاية الجزيرة جراء السيول

والى الخرطوم يقف على حجم اضرار السيول بالولاية..

استنفار لمواجهة فيضان بعد ارتفاع منسوب النيل الأزرق

عناوين رياضية:

الهلال في كوستي والكوكي يصدر قرارًا بشأن مباراة الرابطة