إستئناف الدراسة بالبلاد الثلاثاء المقبل

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً باستئناف الدراسة الثلاثاء المقبل بجميع المراحل الدراسية الاساس والثانوي والجامعي بكل ولايات البلاد. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن العام الدراسي سيمضي وفق التقويم المخطط له.

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