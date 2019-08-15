رؤساء دول يحضرون مراسم الانتقال بالسودان بتوقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير

بتوقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير، يدخل السودان مرحلة جديدة هي الاصعب في تاريخه من استقلال البلاد في العام 1956.

واكتملت كافة الاستعدادات للاحتفال بمراسم التوقيع التي ستجرى ظهر السبت المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم، وبموجبه تشكل أول حكومة انتقالية في البلاد عقب ثورة ديسمبر.

ويشرف مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق عددا من رؤساء دول الجوار، ووزراء خارجية كل من السعودية والكويت والبحرين، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية، والمبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي، والمبعوث البريطاني والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم.

وتنتقل الاحتفالات الشعبية عصر السبت إلى ساحة الحرية بوسط الخرطوم يخاطبها رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقيادات بارزة من قوى التغيير.

أثناء ذلك اعتمدت قوى اعلان الحرية والتغيير، الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات، بجانب اعتمادها لمولانا عبد القادر محمد احمد رئيسا للقضاء الذي سيصدر غداً قرارا بتعيينه رسميا ليؤدي امامه اعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.

ويحظى رئيس الوزراء الجديد بدعم ومساندة من كبيرة غالبية فصائل واحزاب قوى اعلان الحرية والتغيير، على الرغم من تحفظ بعض الاحزاب عليه.

إلى ذلك تستمر مشاورات قوى التغيير اختيار مرشحيها الخمس في مجلس السيادة، وسط خلافات حول بعض الاسماء المرشحة، ومن المنتظر حسمها الاعلان عنهم رسميا خلال الساعات المقبلة، ليؤدوا القسم في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

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في سياق متصل أكد مسؤول في المجلس العسكري أن عبد الفتاح البرهان سيتولى منصب رئيس مجلس السيادي ونائبه الفريق اول محمد حمدان دلقو "حميدتي"، إلى جانب الاعضاء الاخرين وهم شمس الدين كباشي وصلاح عبد الخالق وياسر العطاء.

وقالت مصادر لــ "اخبار الخليج 365" أن مشاورات تجري داخل تحالف قوى التغيير لتسمية وزراء الحكومة الانتقالية، وأكدت أن الترشيحات لم تكتمل بعد، حيث تم الاتفاق على ترشيح ثلاثة شخصيات لكل وزارة تترك مهمة اختيار الوزير المعني لرئيس الوزراء.

وأكدت قوى اعلان الحرية والتغيير، عدم وجود أي تعديل في المصفوفة الاجرائية التي تم الاتفاق عليها مع المجلس العسكري بشان الجداول الزمنية لتشكل اجهزة السلطة الانتقالية.

وسيتم الاعلان عن الحكومة الانتقالية في الثامن والعشرون من الشخر الجاري عقب اداء الوزراء القسم امام رئيس الوزراء.

ومن جانبه أكمل المجلس العسكري الاجراءات التأمينية والتنظيمية لاستقبال ضيوف البلاد من الرؤساء بمطار الخرطوم، وحتى إنتهاء مراسم التوقيع.