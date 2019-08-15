بومبيو يعلن منع رئيس الأمن السوداني السابق وعائلته من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، منع رئيس جهاز الأمن السوداني السابق صلاح قوش وعائلته من دخول أمريكا بسبب تورطه في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.
وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان في السودان".
وأضاف: "لدى الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن صلاح غوش كان متورطًا في التعذيب أثناء فترة رئاسته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، واتخذت الخطوة استنادا على المادة 7031 (ج) التي تقول إنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
في الشأن اللبناني قال بومبيو، إن لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله.
وأضاف: "مستعدون للعمل كوسيط بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بالخلافات البحرية".
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