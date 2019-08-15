انهيار مئات المنازل بولاية الجزيرة جراء السيول

انهارت مئات المنازل في عدة ولايات في السودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرا؛ مما أسفر عن خسائر بشرية، وأضرار مادية بالغة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن 488 منزلا انهار بشكل كامل و381 منزلا انهار جزئيا في محلية “المناقل” في ولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة.

وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلا في مدينة الفاشر في شمال دارفور (غرب السودان)، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين.