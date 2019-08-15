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أول رد رسمي من باريس حول انتقال نيمار لبرشلونة

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تحدث ليوناردو المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عن مستقب لاعب الفريق دا سيلفا وموقفه من الانتقال إلى هذا الصيف.

وقال ليوناردو، خلال تصريحات صحفية اليوم: "هناك نقاشات ومفاوضات بشأن نيمار، لكن لا يوجد شيء لغاية الآن".

وتابع حديثه: "نيمار ارتكب أخطاء ولكن هو شخص جيد ولاعب مذهل وهو لاعب لباريس لمدة 3 سنوات قادمة، لنرى على ماذا تسير المفاوضات، يجب أن ننتهي من كل شيء قبل دخول أرضية الملعب".

وأكمل ليوناردو: "احتمال بقاء نيمار في باريس قد أصبح الآن أكبر".

وكان نادي برشلونة قد اجتمع مع مسؤولي باريس سان جيرمان للحديث حول مستقبل نيمار ولكن لم يتفق الطرفان حتى الآن على التفاصيل المالية للصفقة.

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