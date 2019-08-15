الحركة الشعبية ترحب بــ"حمدوك" رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- ترحيب بترشيح الدكتور عبدالله حمدوك رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية.

وقالت في بيان نتطلع ان ينحاز "حمدوك" على العمل ضمن فريق المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ويحاسب هياكل السلطة الانتقالية، والربط بين قضايا السلام العادل والديمقراطية كحزمة واحدة.

ودعته إلى تصفية دولة التمكين الموازية والانحياز قضايا المهمشين بما في ذلك التمييز الواقع ضد النساء والشباب.