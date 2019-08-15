تعيين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان

اكد القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ محمد ناجي الأصم؛ ابلاغ الدكتور عبدالله حمدوك؛ رسميا بترشيحه رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية؛ متوقعا وصوله قريبا الى البلاد.

وقال الأصم في موتمر صحفي اليوم بالخرطوم؛ أن اختيار وزراء الحكومة سيتم بالتشاور بين رئيس الوزراء وقوى اعلان الحرية والتغيير.

واضاف قوى التغيير وضعت برامج وخطط لإدارة البلاد سيتم تسليمها لرئيس الوزراء عقب أدائه القسم وإعلان الحكومة في الثامن والعشرون من اغسطس الجاري.

ومن جانبه أشار القيادي بقوى التغيير؛ وجدي صالح؛ ان المشاورات مع الحركات المسلحة انتهت بما تم الاتفاق عليه بالقاهرة خلال اليومين الماضيين؛ وان الحكومة ستقوم بالتفاوض المباشر مع تلك الحركات لاحلال السلام.

واكد صالح عدم وجود اَي تعديل في المصفوفة الإجرائية التي تم الاتفاق عليها مع المجلس العسكري الانتقالي.