مستشار منصور هادي يهاجم السعودية والإمارات بشدة ويُؤكد خيانة ابن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في هجوم صريح على التحالف السعودي ـ الإماراتي باليمن، قال مستشار الرئيس هادي عبدالملك المخلافي إن اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف وانقلاب عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء وإن استبدلت العنصرية السلالية بالعنصرية الجغرافية.

وفي حديثه عن الأحداث التي شهدتها عدن مؤحراً قال “المخلافي” إنه وأثناء عمله كوزير خارجية وإبان أحداث يناير 2018 الدموية التي شهدتها عدن حذر الرئيس ونائبه ومستشاريه ورئيس الوزراء من استمرار الأوضاع في عدن على ما هي عليه مشدداً على مصارحة التحالف تجاه الأوضاع المختلة هناك.

وفي تلميح صريح لمشاركة الإمارات في الانقلاب بعدن ودعمه بالمال والسلاح، قال المخلافي إن على التحالف العربي أن يدرك حجم ما حدث في عدن ومخاطره حتى وإن كانت بعض أطرافه مشاركة في ذلك، مضيفاً “إن أول ما يجب إدراكه أن اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف العربي الذي أيدوه وأعطوه مشروعية عززت المشروعية القانونية من السلطة الشرعية والمجتمع الدولي ولاشك انه سيكون لذلك عواقب يجب التفكير بها”.وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر رصدتها (وطن) “عند محاولة الانقلاب الفاشلة في عدن في يناير 2018، قلت في حضور رئيس الجمهورية ومستشاريه ونائبه ورئيس الوزراء؛ ان هناك سياسة الجميع مسؤول عنها سلطة وأحزاب وقيادات مالم يتم مراجعتها وعدم المجاملة في العمل العام مع بعضنا ومع حلفائنا فاننا سنجد أنفسنا وقد جرى في عدن مثلما جرى في صنعاء”. وقال المخلافي “لا يقلقني كثيراً تناسل الانقلابات فالانقلاب الجديد في عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء، وتحت ذات الدعاوى وبنفس الأساليب وإن استبدلت العنصرية السلالية بعنصرية جغرافية.، ما يقلقني هو هذا العجز الذي تعيشه الشرعية والحكومة والنواب والنخب في مواجهة ما يحدث في الوطن وله”.