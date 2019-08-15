مفاجأة من العيار الثقيل: ابن زايد طلب المشورة من إسرائيل لأمر جلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مفاجأة من العيار الثقيل وكشفت عن ترتيب محادثات سرية بين إسرائيل ودولة الإمارات بتنسيق أمريكي من أجل مواجهة التهديد الإيراني.

الصحيفة ذكرت أن اللقاءين السريين عقدا في الأشهر الأخيرة من أجل التشارك في المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة ما تراه الولايات المتحدة التهديد الذي تمثله إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين على علم باللقاءين السريين قولهم إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك هو من نسقهما، وهما آخر إشارة عن ذوبان الجليد المتزايد بين إسرائيل ودول الخليج العربية والذي دفعه العداء المشترك لطهران ومحاولاتها مد تأثيرها في المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي إن أول لقاء حدث في الربيع أما الثاني فقد حصل مؤخراً، ولكنه لم يقدم الوقت الذي عقد فيه اللقاءان ولا المكان، ولم يكن يعرف عن اللقاءين سوى حفنة من الأشخاص داخل الإدارة الأمريكية.

اللقاءات السرية وأحياناً العلنية بين مسؤولين إسرائيليين وعرب متزايدة، خاصة في ظل الخوف المتزايد حول مشروع إيران النووي .

وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع كل من مصر والأردن رغم وجود خلافات تاريخية معهما والدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، ولكن اللقاءات السرية وأحياناً العلنية بين مسؤولين إسرائيليين وعرب متزايدة، خاصة في ظل الخوف المتزايد حول مشروع إيران النووي.

وتقول إن النقاشات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والإماراتيين لا تزال في مراحلها الأولية، ومع ذلك فهي تظهر أن هذه الاتصالات لم تعد رمزية واستكشافية للتنسيق بشأن قضايا معينة، بل من أجل زيادة التعاون الدبلوماسي والعسكري والإستخباراتي لمواجهة إيران.

وتعتقد الصحيفة أن التعاون العميق بين إسرائيل والإمارات العربية هو نتاج لمؤتمر الشرق الأوسط الذي عقدته الولايات المتحدة في وارسو- بولندا بشباط (فبراير) هذا العام، وقد جلب المؤتمر الذي عقد على مدار يومين قادة إسرائيل والإمارات والسعودية وعدداً آخر من الدول معاً في محاولة لبناء حملة دولية ضد إيران.

وقال مسؤول بارز في إدارة دونالد ترامب “كانت مجموعة العمل ضد إيران تعمل في عدد من الدول من أجل تنسيق النشاطات الدبلوماسية والأمنية والإستخباراتية والرد على التصعيد العدواني الإيراني”.

وقال المسؤول: “هذه الجهود عملت على إحباط وتجميد التهديدات الإيرانية . وخططت لهجمات ضد الملاحة الدولية وتهريب السلاح” مع أنه لم يذكر تفاصيل عن هذه التهديدات التي تم وقفها.