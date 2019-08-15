حمد بن جاسم: ابن سلمان غير مدرك لما يجري حوله وابن زايد هو من يوزع الأدوار !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على التطورات الأخيرة باليمن والأنباء المتداولة بشأن الخلاف الإماراتي ـ السعودي عقب تنفيذ ابن زايد لمخططه بعدن، مشيرا إلى ان توزيع الأدوار بين الحليفين غير متكافئة.

وقال “بن جاسم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ملمحا للأزمة الأخيرة بين الرياض وأبوظبي:”لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة، فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله” وتابع مؤكدا أن ابن زايد هو من يدير المشهد ويحرك ابن سلمان دون التصريح باسمه:”بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة.”