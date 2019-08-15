شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال السفير الإيراني في لندن إن أمريكا “بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء”.

وحسب “رويترز” اتهم السفير الإيراني في لندن الولايات المتحدة ببذل جهود مستميتة لمنع سلطات جبل طارق من الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 مضيفا أن الجهود الأمريكية باءت بالفشل.

وقال السفير حميد بعيدي نجاد في تعليق بالفارسية على تويتر “بذلت أمريكا محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة لكنها منيت بهزيمة نكراء”.

وأضاف “كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة وستغادر جبل طارق قريبا”.

وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية “غريس 1” والسماح لها بالإبحار. المادة السابقة أول تعليق ناري من إلهان عمر بعد منعها من دخول إسرائيل المقالة القادمة لندن تتسلم تقريرا يحمل التحالف العربي مسؤولية التستر على استهداف اليمنيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعليق بعد الإفراج عن ناقلتها التي كانت محتجزة في جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.