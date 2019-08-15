أول تعليق ناري من إلهان عمر بعد منعها من دخول إسرائيل

الخليج 365:

وصفت نائبة الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، اليوم الخميس، قرار إسرائيل منع دخولها أراضيها، “إهانة للقيم الديمقراطية”.

وأضافت عمر أنه لم يكن مفاجئا لها قرار منعها من دخول الأراضي الإسرائيلية، وذلك بالنظر إلى مقاومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لجهود السلام، بحسب رأيها، وفقا لـ”رويترز”.

وأردفت:

“ما يدعو للسخرية في اتخاذ ’الديمقراطية الوحيدة’ في الشرق الأوسط لهذا القرار هو أنه إهانة للقيم الديمقراطية وأيضا رد قاس على زيارة مسؤولين حكوميين من بلد حليف”.

تأتي تصريحات إلهان عمر، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية، منع الدخول إلى أراضيها، مع زميلتها في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب.