قطر تطالب بتحرك دولي عاجل بعد تصريحات وزير إسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، داعية إلى تحرك دولي عاجل.

وكانت تصريحات الوزير دعت إلى مواصلة العمل على تعزيز السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والسماح لكل يهودي وكل زائر باقتحام الأقصى وفقا لتقييم الوضع الأمني وضمان سلامة الزائرين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، إن دولة قطر ترى في هذه التصريحات غير المسؤولة من الوزير الإسرائيلي محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا للاستفزازات الإسرائيلية المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم.

وشدد البيان على ضرورة التحرك بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمحافظة بحزم على وضعه القانوني والتاريخي.

سبوتنيك