أول تعليق من تركيا على اتفاق الفرقاء السودانيون

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم اتفاق “وثيقة الإعلان الدستوري” التي وقعها الفرقاء السودانيون مطلع أغسطس/ آب الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو مع نظيره النيجري كالا أنكوراو في العاصمة أنقرة.
وأوضح تشاووش أوغلو أنه دُعي للمشاركة يوم 17 أغسطس الجاري، في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق “وثيقة الإعلان الدستوري”، الذي وقعه المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس الجاري.
وأضاف “نتمنى أن تحمل هذه التطورات السلام والأمن للشعب السوداني الشقيق. ستواصل تركيا تقديم ما بوسعها من دعم في هذه المرحلة”.
وأشار إلى أن بلاده تعتبر تطبيق الاتفاق خطوة هامة، وأن الهدف من توصل الطرفين للاتفاق هو تحقيق السلام والانتقال إلى حكومة مدنية؛ بحسب وكالة “الأناضول”.
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