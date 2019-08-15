السلطات السودانية: اكتمال ترتيبات الاحتفال بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري

أعلنت السلطات السودانية، عن إكتمال كافة الترتيبات للاحتفال، المقرر بعد غد السبت، للتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفال بالتوقيع عبدالله جاد الله القول، اليوم الخميس، إنه تم اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة، موضحًا أنه "تمت دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور التوقيع".

وأضاف جاد الله، أن الحضور الدولي الذي سيشارك في الاحتفال بالتوقيع "يؤكد أهمية السودان وموقعه العربي والإفريقي ونجاح تجربته الثورية".

كانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ذكرت اليوم، أن المراسم ستتم بحضور قادة ثماني دول على الأقل، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقادة أفارقة وعرب وغربيين.

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وأوضحت أن من بين قادة الدول الثمانية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.

وتوقعت الصحيفة، أن يشارك في مراسم التوقيع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، إلى جانب ممثل عن الخارجية الأمريكية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.

وبعد التوقيع النهائي، وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، يشهد يوم الأحد 18 أغسطس مراسم تعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، فيما يؤدي المجلس المعيَّن اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، الإثنين المقبل، الذي يعقد خلاله مجلس السيادة أول اجتماعاته.

وفي 19 أغسطس، يعين مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي في اليوم التالي لتعيينه.