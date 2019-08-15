أعلن البنك المركزي اليمني، عن استئناف نشاطه في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد المقبل، بعد نهاية إجازة عيد الأضحى.
وذكر البنك المركزي اليمني وفقا لقناة "العربية الإخبارية اليوم الخميس، أن الإدارة العليا للبنك المركزي تؤكد أنه سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد.. مهيبا بجميع المواطنين، ووسائل الإعلام بتوخي روح المسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن وجود إرباك في عمله.
يأتي ذلك بعد أخبار تناقلتها عدة وسائل إعلام حول نقل المقر الرئيس للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد المقبل.. البنك المركزي اليمني يؤكد استئناف نشاطه في مقره بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.