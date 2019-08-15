سلطات جبل طارق تقرر الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس1"

قررت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي تحتجزها منذ الرابع من يوليو الماضي.

وقالت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" اليوم الخميس إن الحكومة المحلية أعلنت أنها اتخذت القرار بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سوريا.

وكان محام لدى الادعاء العام في جبل طارق، قال في وقت سابق اليوم إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لتمديد احتجاز الناقلة، إلا أن قاضيا بمحكمة في المنطقة ذكر أنه لا يوجد أمام المحكمة طلب رسمي بهذا الشأن.

ووافقت المحكمة على قرار الإفراج عن الناقلة. وكانت السلطات احتجزت السفينة للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح في هذه المرحلة متى ستبحر الناقلة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلب رسميا من المحكمة احتجازها قبل أن يتم الإفراج عنها وتبدأ فعليا في الإبحار.