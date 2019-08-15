محمد عثمان الحسين: القوات المسلحة عصية على محاولات التشكيك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة للجيش السودان أن القوات المسلحة ظلت عصية على كل من أراد بها سوء، ومن أرادوا التشكيك في قدراتها.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني، في كلمة بمناسبة احتفال القوات المسلحة بعيدها الخامس والستين، “نبارك لأبنائنا في القوات المسلحة ونهنئ الشعب السوداني بعيد الأضحى والاتفاق الذي وقع أخيرا وما نحن بصدد توقيعه في الأيام المقبلة”، في إشارة إلى توقيع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” الإعلان الدستوري السبت المقبل.

وأكد أن القوات المسلحة ظلت عبر تاريخها وفية لوطنها وشعبها ولأبنائها وواجبها، مضيفا: “اُبتليت القوات المسلحة خلال تاريخها ابتلاءات كثيرة، لكن ظلت محصنة بتاريخها وقيمها وأدائها وواجباتها”.

وأعرب عن أمله في أن يصل السودان إلى بر الأمان، مشددا على أن بقاء القوات المسلحة هو بقاء للسودان وشعبه ودولته.

من جانبه، قال الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيس أركان القوات البرية إن القوات المسلحة ظلت قومية ومتماسكة تمثل بوتقة لوحدة الشعب السوداني، تنصهر فيها كل قبائل الشعب.

وأكد أن القوات المسلحة ظلت حريصة على حماية العرض والأرض، لافتا إلى أن الجيش السوداني ظل وفيا لوطنه وشعبه.

وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها في 14 أغسطس من كل عام، تخليدا لذكرى استلام الفريق أركان حرب أحمد محمد قيادة الجيش السوداني من القيادة البريطانية في 14 أغسطس عام 1954.