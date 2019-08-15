بومبيو المستهبل.. بقلم د. اسعد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قوش كان عبارة عن كرت في يد المخابرات الامريكية ونفذ لهم كثير من الاعمال القذرة، لكن بعد الثورة الكرت ده بقى ما نافع ومرفوض شعبياً.. أها الامريكان قاموا رموهو بايظ عشان يتوددوا للشعب السوداني ويظهروا دعمهم لمطالبه،، لكن الخطوة دي كمان من ناحية اخرى بتدل على انهم جرو كرت افضل منه بكثير، او بمعنى أصح جرو ليهم جوكر و ورقهم فتح.. والحاجة دي واضحة تماماً بالنظر الى الدعم السعودي الاماراتي للمجلس العسكري الذي جميع اعضائه تقريباً عملاء خونة يعملون ضد مصالح شعبهم وسعيدين بدور الارتزاق الذي يمارسونه بلا حياء.

بومبيو عينو لحميدتي يطعن في قوش..؟؟! هسه نحن كسودانيين مشكلتنا الاكبر قوش ولا حميدتي والجنجويد..؟! الانتهاكات التي نتعرض لها ((الآن)) محتاجة لمعاقبة قوش ولا حميدتي والجنجويد..؟؟! المفروض لو بومبيو والخارجية الامريكية مهتمة شديييد كده بحقوق الانسان السوداني تصنف الدعم السريع منظمة ارهابية وتفرض عليها عقوبات،، وكمان بتجند الاطفال.. ولا عشان الدعم السريع شغال مرتزقة في اليمن..؟!

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