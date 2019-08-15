تفاصيل جديدة عن محاكمة المعزول..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد محمد الحسن الأمين، ممثل هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتأجيل جلسة محاكمة موكله من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجاري.

وقال الأمين، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن “المحكمة أخطرت هيئة الدفاع بتأجيل موعد أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي، من يوم السبت 17 إلى يوم الإثنين القادم 19 أغسطس الجاري”.

وأضاف الأمين أن “المحكمة أخطرت الرئيس السابق عمر البشير وإدارة سجن (كوبر)، بالموعد الجديد لبدء أولى جلسات محاكمته”، لافتا إلى أن “جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة”.

وأشار إلى “تغيير مقر محاكمة البشير التي كانت بمحكمة الأراضي بالخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم وذلك حسب التوجيهات الأمنية للجهات المختصة”.